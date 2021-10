Saluzzo, Wolf Walkers, il popolo dei lupi: proiezione gratuita per i bambini

Appuntamento dedicato ai bambini, oggi alle 17 al Cinema Teatro Magda Olivero con il film d’animazione “Wolf Walkers. Il popolo dei lupi” consigliato a un pubblico 6+, candidato ai premi Oscar e Golden Globe. Ingresso gratuito.

E’ il primo appuntamento in continuità con la collaborazione con Aiace Torino che porta nel civico di Saluzzo nuove proposte volte a coinvolgere anche i più piccoli nell’ambito del Sottodiciotto Film Festival.

"La proiezione pomeridiana gratuita a tutti è volta a invitare le famiglie e consentire loro di portare al cinema i bambini, facendo scoprire e riscoprire la bellezza di andare a vedere un film in uno spazio di comunità con i propri genitori, nonché di partecipare alle iniziative culturali del Cinema Teatro saluzzese" affermano gli organizzatori.

La trama della pellicola racconta che nell’Irlanda del 1650, Lord Protector ha ordinato di sradicare la foresta che costeggia il villaggio di Kilkenny, con l’obiettivo di occupare e consumare il territorio. Per sterminare l’ultimo branco di lupi che impedisce l’operazione, arriva dall’Inghilterra il cacciatore Bill Goodfellowe, che porta con sé la figlia adolescente Robyn. Desiderosa di evadere da una realtà ostile, dove i bambini sono costretti a lavorare nel retrocucina, la ragazzina si avventura nel bosco: si imbatte così in Mebh, nativa selvaggia che di notte diventa un lupo. Robyn scopre così il mondo dei Wolfwalkers, figure leggendarie, mezzi uomini e mezzi lupi, trasformandosi in ciò che suo padre ha il compito di distruggere.

Il film, diretto da Tomm Moore che ha al suo attivo soltanto tre film, è già considerato vero capolavoro. “Wolfwalkers. Il popolo dei lupi” chiude la trilogia sul folklore irlandese iniziata con The Secret of Kells e proseguita con La canzone del mare.

Ingresso gratuito. www.cinemateatromagdaolivero.it