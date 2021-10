Un successo la Piccola Fiera d'Autunno di Savigliano

Importante successo della Piccola Fiera d’Autunno e Mestieri a Cielo Aperto di Savigliano che, malgrado le condizioni meteo non fossero le migliori, ha avuto una importante partecipazione di pubblico proveniente dalla città stessa e da molti comuni limitrofi.



L'organizzazione della Piccola Fiera d'Autunno ci tiene a ringraziare:

Il Comune di Savigliano per il patrocinio e per aver permesso di unire l'evento alla cerimonia di donazione del "Merlo" alla Protezione Civile e al concerto dal balcone della torre.



La Banca CRS che come ogni anno, da molti anni, non fa mai mancare il suo sostegno ad un evento che è davvero patrimonio del territorio.



Le associazioni di categoria: Ascom Savigliano, Confartigianato Cuneo, Confagricoltura Cuneo e Coldiretti Cuneo, tutte le sue donne e tutti i suoi uomini, per aver creduto nel nostro progetto e per essere stati pronti a sostenerlo e rilanciarlo.



Un grazie davvero di cuore ai Main Sponsor: Egea Spa e Barale Stefano SRL (concessionario Merlo) per il loro sostegno e la loro presenza in un contesto fieristico che ha tanta voglia di crescere e migliorarsi.



Ringraziamo tutti gli imprenditori partecipanti, in modo particolare tutti coloro che si sono messi in gioco partecipando allo SHOW DEI MESTIERI. A tal proposito un sentito ringraziamento va naturalmente a Doriano Mandrile per la conduzione di tutti gli eventi della giornata, impeccabile e professionale anche sotto la pioggia.



Un grazie speciale, inoltre, va a tutte le scuole, le agenzie formative e gli operatori del mondo dell'istruzione per aver partecipato e animato il Polo della Formazione, in particolare a Mariella Carta per il coordinamento generale.



Grazie a Fabriana Flauret e alla "Lazy Lady Swing" per la bella convivenza dei nostri eventi-spettacolo del pomeriggio, sicuramente da ripetere con un "tempo" migliore.

Grazie alla Protezione Civile per il servizio di ordine e chiusura strade.



Grazie ai titolari delle attività alle quali, per svariate ragioni, abbiamo chiesto di modificare per l'evento l'utilizzo dei loro spazi esterni. TUTTI sono stati estremamente disponibili.

Infine, ma non per importanza, grazie a tutti i visitatori che, nonostante il meteo pomeridiano, sono stati davvero tantissimi.



Grazie, grazie, grazie e... al prossimo anno!