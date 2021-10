A Prunetto la sesta volta da sindaco per Luigi Costa

Erano 400 gli elettori chiamati a confermare il 68enne Luigi Costa alla guida del piccolo centro langarolo di Prunetto. Il primo cittadino uscente, alla guida della lista civica "Orizzonti Nuovi", ha superato lo scoglio del quorum raccogliendo un totale di 209 voti.



Per lui, che è entrato in Comune nel 1987 come assessore supplente, si profila guida un nuovo impegno alla guida del Municipio dopo i ben cinque mandati da sindaco già portati avanti nelle consigliature 1992-1997, 1997-2001, 2001-2006, 2011-2016 e 2016-2021.