Dopo tre mandati a 'guida Giverso', il nuovo sindaco di Vinadio è Giuseppe Cornara

A Vinadio ha votato il 71,96% degli aventi diritto, 535. I votanti hanno scelto il nuovo sindaco, che prenderà il posto, dopo tre mandati consecutivi, di Angelo Giverso.



Con 154 preferenze vince Giuseppe Cornara della lista “Insieme per Vinadio”: con il 42,42% dei voti ottiene 7 seggi.



67 anni, medico in pensione ed ex primario di Anestesia e rianimazione all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Con lui anche il sindaco uscente Angelo Giverso (dopo tre mandati consecutivi) e l'attuale vicesindaco Giuseppe Giordanetto. Il padre di Cornara era stato maresciallo dei carabinieri a Vinadio. È molto conosciuto in paese dove ha acquistato una seconda casa 30 anni fa.

105 preferenze per Giuseppe Degioanni, 72 anni, con la lista civica “Diamo una mano a Vinadio”. Con il 28,93% delle preferenze otterrà 2 seggi.

Il terzo candidato Aurelio Sorbera, alla guida della lista presentata da “Puv – Partito Valore Umano”, con nessun candidato locale ha ottenuto 104 voti e un seggio.