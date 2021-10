Mario Zoppi si conferma sindaco di Barbaresco: per lui oltre l'83% di preferenze

Mario Zoppi si conferma sindaco di Barbaresco con oltre 83% di preferenze. Ha avuto la meglio su Laura Lupice e Giancluca Noccetti.

Classe 1958, dal 2001 ricopre cariche nell'amministrazione del paese, dove è stato consigliere, assessore, vicesindaco e adesso, per il secondo mandato, sindaco del paese.

"Barbaresco merita tanto e sono contento di essere stato rieletto, perché potrò fare ancora di più per il mio paese. Ringrazio gli abitanti, che sono andati numerosi alle urne, e soprattutto quelli che mi hanno votato. Significa che ho lavorato bene, anche se siamo stati fermi a lungo per il Covid e molte cose non siamo riusciti a portarle a termine. Ora ho altri cinque anni a disposizione. Faccio il sindaco con grande passione e i miei concittadini lo sanno e mi hanno premiato. Grazie a tutti", le prime parole a caldo di Zoppi.