Comunali a Monesiglio: Giuseppe Galliano si conferma sindaco con 262 voti

Anche a Monesiglio era il quorum fissato al 40% dei 596 aventi diritto al voto l’unico ostacolo verso la rielezione del sindaco uscente Giuseppe Galliano, alla testa della lista civica "Noi siamo voi".



Il 64enne primo cittadino, nativo di Mombarcaro, ci è arrivato raccogliendo 262 voti, su un totale di 293 votanti (14 schede nulle e 17 bianche)



Quella che arriverà per lui con la conferma a sindaco sarà la sua terza esperienza amministrativa, in un percorso iniziato nel 2014 come consigliere comunale e proseguito due anni con l’elezione alla guida del municipio.