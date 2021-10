Atletica: record italiano dei 10.000 metri per l'albese Pietro Riva

Pietro Riva da record all'evento "The Giant" di Ginevra, in Svizzera. L'albese delle Fiamme Oro ha infatti stabilito il record italiano sui 10000 metri, migliorando, con il suo 28'06'', il tempo fissato da Daniele Meucci ed Eyob Faniel, entrambi a 28'08.

Riva, allenato dal campione olimpico Stefano Baldini, è quarto al traguardo (primo tra gli europei), alle spalle dei keniani Kibiwott Kandie, Felix Kipkoech e Boniface Kibiwott.

Pietro Riva (sito FIDAL): "Appena sveglio ho capito che il record fosse possibile, dovevo riscattarmi da una prova negativa nei 5000 metri all’Arena di Milano nello scorso weekend, e questa settimana ho fatto due allenamenti che mi hanno dato tanta sicurezza. La partenza è stata abbastanza forte, 5:30 nei primi due chilometri, poi sono passato a metà gara a 14:02 correndo nel secondo gruppo. Al sesto chilometro, su un tratto in lieve pendenza, ho dato uno strappetto e sono rimasto da solo, staccando Amdouni, Wanders e tutti gli altri. Un po’ di difficolta l’ho avvertita al settimo chilometro ma per fortuna ho trovato discesa e mi sono ripreso subito. E ce l’ho fatta. Mi piacerebbe partecipare almeno agli Europei di Monaco di Baviera ma sogno anche i Mondiali di Eugene, perché mi manca ancora una grande rassegna. Mi sento un atleta da 5000. E infatti sono dispiaciuto di non aver raccolto quanto seminato, su questa distanza, visto che i recenti miglioramenti nei 3000 facevano ben sperare. Grossissimo merito della mia crescita è di Stefano (Baldini, ndr) con cui sto lavorando da ottobre 2019, prima della mia operazione al ginocchio destro, e poi con maggiore serenità dai primi mesi del 2020”.