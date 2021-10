Moncalieri: grande successo di partecipanti per "I Trofeo Raspini" di tennis

Oltre 200 ragazzi appartenenti alle categorie under 10, under 12 e under 14, femminili e maschili, sono scesi in campo nel "I Trofeo Raspini di tennis", che ha avuto inizio il 4 settembre e si è concluso martedì 28 settembre presso il circolo tennistico Le Pleiadi di Moncalieri (TO).

Organizzato da Le Pleiadi A.S.D., il "I Trofeo Raspini" ha avuto un inaspettato quanto gradito successo di partecipanti. I giovani atleti hanno portato sul campo tutto il loro entusiasmo e la loro voglia di vincere, che si è concretizzata negli ottimi risultati di:

Nicole Macario: 1° Under 10 Femminile

Riccardo Viscono: 1° Under 10 Maschile

Alessia Gervaso: 1° Under 12 Femminile

Tommaso Rosso: 1° Under 12 Maschile

Francesca Giacchero: 1° Under 14 Femminile

Filippo Pecorino: 1° Under 14 Maschile

I vincitori sono stati premiati con la consegna del trofeo e un biglietto per assistere alle partite che si terranno nelle prime due giornate delle ATP Finals. Infine, due biglietti per la terza giornata delle ATP Finals, sono stati estratti a sorte

Hanno partecipato alle premiazioni Manuela Savini, segretaria della Federazione Italiana Tennis di Torino ed Elisa Candido, consigliere.

L’azienda di Scalenghe ha creduto e si è impegnata nella realizzazione di questo evento con il proposito di incentivare l’avvicinamento dei giovani e futuri campioni della racchetta, (dando loro la possibilità di vedere e incontrare i grandi campioni mondiali sui campi di gioco) a uno sport che, mai come in questo periodo, ha riportato il nostro Paese, e soprattutto Torino, città sede delle APT Finals, in posizione di primo piano, grazie a grandi campioni nazionali, a cominciare dal torinese Lorenzo Sonego.

Raspini S.p.A. si conferma quindi azienda attenta e vicina al mondo dello sport dilettantistico e professionista, con una spiccata propensione per le attività che trasmettono sani principi di sacrificio, determinazione e raggiungimento dei risultati senza scorciatoie.

È inoltre sempre al passo con i tempi e attenta alle esigenze dei consumatori, la sua produzione di salumi di alta qualità, che ben si sposa con i moderni dettami dell’alimentazione raccomandata in ambito sportivo.