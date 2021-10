Volley femminile A1: gli appuntamenti televisivi del mese di ottobre

La Lega Volley Femminile ha ufficializzato tutti gli appuntamenti televisivi del mese di ottobre relativi alla Serie A1.

Per ogni giornata di Regular Season di A1, due saranno le gare televisive: una su Rai Sport + HD, canale 57 del digitale terrestre, che conferma il tradizionale appuntamento ‘in chiaro’ del sabato sera in prima serata, l’altra su Sky Sport Arena, canale 204 del bouquet Sky, in programma la domenica sera, sempre in prime time.

Tutte le altre gare di A1 saranno disponibili (in abbonamento annuale o mensile) in live streaming sulla piattaforma VBTV di Volleyball World.

Le gare del Campionato di Serie A2, invece, saranno trasmesse in diretta ‘free’ sul canale Youtube di Volleyball World.

ORARI E COPERTURA TELEVISIVA DELLE PARTITE

1^ GIORNATA

Sabato 9 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Unet E-Work Busto Arsizio – Vero Volley Monza

Domenica 10 ottobre, ore 20.30 (diretta Sky Sport Arena)

Imoco Volley Conegliano – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

2^ GIORNATA

Sabato 16 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Savino Del Bene Scandicci – Volley Bergamo 1991

Domenica 17 ottobre, ore 20.30 (diretta Sky Sport Arena)

Delta Despar Trentino – Bosca S.Bernardo Cuneo

3^ GIORNATA

Mercoledì 20 ottobre, ore 20.30 (diretta Sky Sport Arena)

Unet E-Work Busto Arsizio – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Giovedì 21 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

4^ GIORNATA

Sabato 23 ottobre, ore 20.45 (diretta Rai Sport + HD)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Acqua&Sapone Roma Volley Club

Domenica 24 ottobre, ore 20.30 (diretta Sky Sport Arena)

Vero Volley Monza – Igor Gorgonzola Novara

5^ GIORNATA

Sabato 30 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Vero Volley Monza – Imoco Volley Conegliano

Domenica 31 ottobre, ore 20.30 (diretta Sky Sport Arena)

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Il Bisonte Firenze