Maltempo, pendolari e studenti bloccati alla stazione di Ceva per un'ora

Lavoratori e studenti diretti verso la Valle Bormida o verso Savona con il convoglio partito da Fossano alle 12.22.

Oggi 4 ottobre sono rimasti bloccati a Ceva per oltre un'ora, a causa dell'interruzione della circolazione ferroviaria per il maltempo che sta sferzando la Valle Bormida e il Savonese dalle prime ore del giorno.

Fatti scendere dal treno, sono stati fuori dalla stazione ad aspettare i bus sostitutivi, senza sapere quando sarebbero arrivati e quando li avrebbero riportati a casa.

Un bus è arrivato verso le 14. Dovrà fare molte deviazioni, proprio per le numerose strade allagate e interrotte. Una pendolare: "Capiamo la situazione e le difficoltà, ma siamo stati un'ora all'aperto, sotto la pioggia, senza ricevere alcuna informazione o previsione di partenza, anche solo per avvisare chi deve venirci a prendere. Ci hanno fatto scendere dal treno e poi, per un'ora, nessuno ci ha detto niente".