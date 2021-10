A Borgo San Dalmazzo, inaugurato il primo campo da padel

E’ stato inaugurato, il primo ottobre scorso, il nuovo campo per il gioco del Padel installato sulla piattaforma in cemento armato esistente nell’ambito dell’impianto sportivo di via Matteotti.

L’impianto, realizzato a cura e spese della A.S.D. Polisportiva Libertas Borgo di Borgo San Dalmazzo, alla quale sono affidati in gestione il palazzetto dello sport “Andrea Bonfiglio” e l’area sportiva pallavolo – pallacanestro - calcetto di via Matteotti, sarà in grado di offrire una differenziazione dell’offerta del centro, con conseguente espansione del numero di persone spronate ad utilizzare la struttura.

“Grazie alla Libertas Borgo possiamo disporre di una nuova offerta sportiva – commenta il Sindaco Gian Paolo Beretta - che coinvolgerà non soltanto la Città di Borgo San Dalmazzo ma tutto l’ampio territorio circostante”.