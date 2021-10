Alba: il Club Scherma Associati alla prima prova regionale con quattro atleti qualificati e primo posto tra atleti Albesi e Astigiani

Sette atleti, tra le sedi di Alba(CN) e Asti, della squadra sportiva Club Scherma Associati, scendono in pedana Domenica a Cavour (TO).

Positive anche le prestazioni di: Alessandro Bellone, Giuliano Pasqua e Alessandro Mandarini, i quali, dopo aver superato una fase a gironi complessa non raggiungono la vittoria per la seconda eliminazione diretta per un soffio, rischiando comunque di eliminare qualche schermidore tra i favoriti. I tre atleti si qualificano comunque per la fase successiva della competizione centrando l'obbiettivo principale.

Da elogiare anche la prova di Ettore Riccio, sfortunato nel non passare la fase a gironi per sole quattro posizioni in classifica. Soddisfazione e fiducia nel futuro anche per il coraggio e la tenacia dimostrati da Luca Sorgi e Gabriele Maggi alla loro prima esperienza in gara assoluti, Over 14.