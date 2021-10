Bra: al via il censimento permanente 2021

Con il mese di ottobre ha preso il via in tutta Italia la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie.

Nel 2021 il censimento coinvolgerà un campione di 2 milioni e 472.400 famiglie in 4.531 Comuni sull’intero territorio nazionale, tra cui anche molte braidesi, che forniranno informazioni statistiche per realizzare un quadro informativo utile a capire la struttura demografica e socio-economica della popolazione e per conoscere meglio il Paese in cui viviamo.

Due le rilevazioni che saranno svolte: la rilevazione aerale e quella da lista, entrambe a campione.

La rilevazione aerale prevede che le famiglie coinvolte procedano con la compilazione di un questionario online tramite un rilevatore incaricato dal Comune.

I soggetti selezionati verranno informati dell’avvio della rilevazione mediante una lettera non nominativa e locandine affisse presso il proprio indirizzo e tra il 14 ottobre e il 18 novembre verranno contattati dal rilevatore incaricato che illustrerà loro le modalità di compilazione del questionario.

Contestualmente a quella aerale, si svolgerà anche la rilevazione da lista, che prevede che i soggetti selezionati provvedano a compilare un questionario online tramite credenziali.

Anche in questo caso le famiglie che rientrano nel campione estratto riceveranno un avviso via posta, con le istruzioni e le credenziali di accesso al questionario online, compilabile autonomamente a partire dal 4 ottobre e fino al 13 dicembre.

Per maggiori informazioni o per ricevere assistenza alla compilazione le famiglie potranno contattare il numero verde Istat 800 188 802, attivo fino al 23 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 21, oppure contattare il Centro di rilevazione del Comune di Bra (via Barbacana 6, piano terreno) ai numeri 0172.438259 oppure 0172.438242, via mail all’indirizzo anagrafe@comune.bra.cn.it , tramite Pec scrivendo a comunebra@postecert.it .

Partecipare censimento è un obbligo di legge.