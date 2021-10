Cercasi carrozziere specializzato in verniciatura o preparazione

La carrozzeria 2A di Bernezzo, sita in Via dei Castagni 15, cerca operaio specializzato in preparazione o verniciatura.



Si valutano anche ragazzi alla prima esperienza che abbiamo voglia di lavorare e crearsi un futuro in questo settore.



Per informazioni o chiarimenti chiamare il numero 340-5598619

Inviare il proprio curriculum vitae a carrozzeria2asnc@gmail.com