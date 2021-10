Cuneo, il Museo Diocesano riparte con le proposte per le famiglie

Dopo gli eventi di Non è ciò che sembra e La scomoda bellezza che hanno aperto il mese di ottobre, il museo diocesano continua le proposte per famiglie con bambini con due attività progettate espressamente dai servizi educativi.

Sabato 9 ottobre alle ore 16.00, un laboratorio per i più piccoli (5 – 10 anni) dedicato alla lingua francese da imparare giocando nelle sale del Museo: Jouer au muse’e, ultimo appuntamento della ricca rassegna estiva Museum Summertime. Una passeggiata in museo aiuterà i piccoli partecipanti a scoprire nuovi termini, ad imparare la pronuncia a trovare le parole giuste per descrivere i dipinti e le sale del museo. E per restare in tema, al termine dell'attività sarà preparata una golosa merenda preparata dall'Atelier des tartes!!

Domenica 10 ottobre alle ore 16.00 un'attività per grandi e piccini proposta in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, dedicata quest'anno al tema dei sogni! L’obiettivo del tema della manifestazione, che quest’anno conta oltre 500 musei aderenti, è quello di offrire uno spunto per trattare valori supplementari durante la giornata F@Mu. Dopo un anno trascorso tra le mura di casa, con musei e molte attività indirizzate ai bambini chiuse, si è cercato un tema che potesse evidenziare l’importanza di avere spazi ed occasioni per esprimere le proprie emozioni. Un’attività al museo organizzata per i bambini può trasformarsi in un’occasione speciale per poter far esprimere emozioni, sogni e desideri.

La prenotazione, OBBLIGATORIA per partecipare agli eventi, può essere effettuata dal sito del museo (www.museodiocesanocuneo.it) oppure telefonando o scrivendo al numero 353 426 1755 o mandando una e-mail a museo@operediocesicuneo.it. Il costo è di 7,00 euro a bambino per il sabato e 10,00 euro a famiglia per la domenica.

Si ricorda che in base alle disposizioni governative vigenti per accedere al museo è necessario esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Nelle immagini: famiglie al Museo Diocesano di Cuneo

Contatti: museo@operediocesicuneo.it | 353 426 1755