In arrivo “Cuneo Provincia Futura”: una mostra diffusa a cielo aperto che coinvolge Cuneo, Alba, Bra e Mondovì

Dieci capitoli indipendenti e fruibili singolarmente in una grande galleria urbana a cielo aperto per sensibilizzare su un unico grande tema: il FUTURO.

Le dieci videoinstallazioni, declinazioni dell’argomento principale, concepite specificamente in base alle particolarità architettoniche, urbanistiche e storico-artistiche del luogo per cui sono state create, indagano su temi di rilevanza globale dal cambiamento climatico al rapporto tra uomo, macchina e natura, dall’intelligenza artificiale alle conquiste spaziali, dalle tematiche ambientali alle arti.

Cuneo Provincia Futura rappresenta un concept nuovo ovvero una grande mostra a tema che coinvolge per la prima volta più città contemporaneamente e che strizza l’occhio ai grandi festival festival europei e internazionali di luci (Lione, Berlino, Amsterdam, ecc.).

Dal 23 ottobre al 21 novembre 2021 il pubblico potrà assistere a un evento senza precedenti in dieci tappe.

Seguendo il macro-tema del Futuro è stato declinato in 10 capitoli, ciascuno sviluppato in una videoinstallazione luminosa e sonora unica e originale, concepita specificamente da Alessandro Marrazzo in base alle particolarità architettoniche, urbanistiche e storico-artistiche del luogo per cui è stata creata.

LE TAPPE

1. Il rapporto tra Uomo, Macchina e Natura: Palazzo Vitale, Cuneo

2. Lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento degli oceani: Via Roma, Cuneo

3. La conquista dell’immortalità: Piazza Virginio, Cuneo

4. La deforestazione: Complesso di Santa Croce, Cuneo

5. L’intelligenza artificiale: Piazza Galimberti, Cuneo

6. La natura e le specie in via d’estinzione: Piazza Europa, Cuneo

7. Le Arti: Piazza Risorgimento, Alba

8. Verso un futuro infinito: Piazza Ferrero, Alba

9. Verso Marte: da Galileo alle nuove conquiste spaziali: Palazzo Garrone, Bra

10. Il tempo: Torre Civica del Belvedere, Mondovì