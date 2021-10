Maltempo, riaperta la tratta ferroviaria tra Savona e San Giuseppe di Cairo via Altare

Si continua a lavorare per far ripartire la viabilità ferroviaria nelle zone colpite dal maltempo di ieri.

La linea Savona-San Giuseppe-Torino torna ad essere operativa sull’itinerario “via Altare” con un rallentamento di velocità nel tratto in corrispondenza del versante franoso, fino al termine degli interventi di ripristino dell’infrastruttura non sarà percorribile l’itinerario “via Ferrania”.

L’impresa ferroviaria manterrà attivi i servizi sostitutivi nella tratta San Giuseppe-Savona per garantire la mobilità da e per la fermata di Altare così come sulla via Ferrania.