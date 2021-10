Quarta parete”, al via stasera il nuovo spazio di approfondimento di Targatocn e LavocediAlba, ogni martedì alle 21

“Quarta parete”. E’ il titolo del nuovo spazio di approfondimento serale che Targatocn e Lavocedi Alba dedicano alla provincia Granda, ogni martedì sera alle 21, in onda sui canali social e sulla pagina dei giornali. Sarà condotta dalla giornalista Barbara Simonelli.



Il titolo rimanda al teatro e al mondo delle arti visive. La quarta parete è la linea immaginaria che separa il pubblico da chi è in scena. La sfida sarà quella di abbatterla.



La prima puntata, in onda stasera 5 ottobre, racconterà l’alluvione del 2020, ad un anno di distanza. Ma anche quello che, seppur marginalmente, ieri si è abbattuto su alcune zone della nostra provincia, nel Savonese e nell'Alessandrino.

In studio il sindaco di Limone Massimo Riberi, il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris, il comandante dei vigili del fuoco della Granda ingegner Vincenzo Bernardo e il meteorologo di Arpa Piemonte Paolo Alberto Bertolotto, che proverà a dare una chiave di lettura scientifica a quelli che vengono sempre più spesso percepiti come disastri legati ai cambiamenti climatici.



Quarta parete sarà trasmessa dagli spazi di Isiline, provider per la fibra ottica e la connessione veloce ormai di riferimento per privati e aziende in tutto il Piemonte.

Appuntamento a questa sera, alle 21. Per ritrovarci ogni martedì con "Quarta parete".