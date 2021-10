Rinnovate le cariche del consiglio direttivo della Pro loco di Magliano Alpi.

Lo scorso sabato 2 ottobre con votazione unanime sono stati eletti: Sofia Terreno (segretario), Rachele Isaia (tesoriere), Andrea Fichera (vice presidente) e la presidente Miriana Barberis che commenta: "Nelle recenti elezioni del 2 ottobre i membri del consiglio sono stati in parte confermati in parte variati con nuove entrate. Sono felice di essere alla guida di questa proloco e di aver fatto parte del precedente mandato. In qualità di presidente, insieme a tutti i membri del consiglio e non, voglio portare avanti il lavoro svolto dal presidente uscente Simone, arricchendo il programma con nuovi eventi nel rispetto delle normative vigenti. Il programma comprende iniziative per la valorizzazione delle risorse del territorio mirate a tutte le fasce d'età in collaborazione con le associazioni presenti in paese. Parlo a nome del gruppo dicendo che abbiamo voglia ed entusiasmo da spendere per il bene della comunità. Ovviamente le porte della proloco sono sempre aperte, anzi c'è sempre bisogno di gente che come noi abbia voglia di spendere energia e tempo per questa associazione e quindi per Magliano. Seguiranno a breve aggiornamenti per il primo evento. "Il futuro è di chi partecipa".