Cinema e roulette: i film più belli dedicati alla ruota della fortuna

Il mondo del cinema è sempre stato affascinato dalla passione per il gioco. Nel corso della sua lunga storia Hollywood ha dedicato decine e decine di film al tema. Poker, blackjack, slot machine, casinò hanno fatto la loro comparsa nei grandi schermi e hanno contribuito a creare il mito della settima arte. Ma c’è un gioco che più degli altri ha lasciato tracce indelebili e ancora oggi continua ad appassionare registi su registi: la roulette. E oggi parleremo proprio di questo, ovvero delle pellicole più belle dedicate alla “regina” delle sale da gioco. È il momento di preparare i pop corn.

Anche se oggi la ruota numerata si trova soprattutto nel mondo del gaming online, nel passato è stata protagonista di indimenticabili pellicole hollywoodiane. La prima in ordine cronologico è “Casablanca” del 1942, forse il primo film in assoluto a poter essere definito un cult. La storia è nota ai più ma è importante ricordarla almeno per rendere onore alla memoria di due stelle come Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

Casablanca è ambientato durante il secondo conflitto mondiale nel Marocco occupato dai nazisti e racconta le vicende di Rick Blain, americano che gestisce un Caffè nella città nordafricana. Nel Caffè è presente proprio una roulette e fa da sfondo a una delle scene più toccanti dell’intera vicenda. Rick prende a cuore la vicenda personale di un giovane rifugiato bulgaro che perde alla roulette tutti i soldi che avrebbe dovuto utilizzare per espatriare negli Stati Uniti. Commosso, convincerà il giovane a fare un’ultima puntata sul numero 22 e farà sì che raccolga i soldi sufficienti per il suo viaggio. Una volta accumulata la cifra gli suggerirà di incassare e di non farsi più vedere.

Roulette ancora protagonista in uno dei capolavori della saga di James Bond, ovvero “Agente 007 – Una cascata di diamanti”. Il film è del 1971 e vede nei panni dell’agente segreto più famoso del mondo nientemeno che Sean Connery. Molte delle scene della pellicola sono girate in un casinò (la più famosa è incentrata su una partita di Craps) in cui la roulette appare in tutta la sua eleganza e maestosità.

Nel 1985 arrivò nelle sale “Lost in America”, tradotto per il cinema italiano con il nome di “Pubblicitario offresi”. La trama segue le avventure di David (Albert Brooks) e Linda (Julia Hagerty), due impiegati della ruggente New York degli anni ‘80. Il licenziamento ingiusto di David convincerà la coppia a mollare tutto e iniziare un viaggio per gli Stati Uniti. In una delle tappe della loro traversata si troveranno davanti a una roulette. Una scena meravigliosa in cui David corre per i tavoli in pigiama cercando di convincere la compagna a non giocarsi gli ultimi risparmi puntando sulla ruota.

Arriviamo direttamente agli anni ‘90 per parlare di un film che ha fatto scalpore quando uscì nelle sale e continua a far parlare ancora oggi. Il film in questione è “Proposta Indecente” di Adrian Lyne. John Gage (Robert Redford) è un miliardario che prova a far sua Diana Murphy (Demi Moore) offrendo a lei e al marito David ( Woody Harrelson) un milione di dollari per una notte d’amore. I soldi, però, andranno persi durante una partita alla roulette. Ma Gage non si darà per vinto e continuerà con le sue offerte da capogiro. I dubbi della ragazza e le riflessioni del miliardario convinceranno Diana e David a ricucire il loro rapporto e a superare le incomprensioni. Una storia d’amore a lieto fine con la roulette sullo sfondo.

5 anni dopo, nel 1998, uscì “Croupier”, in Italia “Il colpo – Analisi di una rapina”. Stiamo parlando del lavoro che ha portato alla ribalta Clive Owen. Owen interpreta Jack Manfred, aspirante scrittore in cerca di ispirazione e croupier nelle sale da gioco nella vita di tutti i giorni. Jack riuscirà a fare di necessità virtù e osservando le dinamiche che regolano tavolo verde e roulette riuscirà a trovare le idee per il suo primo romanzo di successo.