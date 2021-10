Domani Italia-Spagna: in palio la finalissima di Nation League

Non c'è il pathos dello scorso 6 luglio, quando la sfida di Wembley valeva la finalissima di Euro 2020, ma Italia-Spagna di domani sera a San Siro è comunque una gara che conta molto, mettendo in palio l'atto finale della seconda edizione della Nation League, la nuova ed accattivante manifestazione ideata dalla Uefa e vinta nel 2018 dal Portogallo.

Per La Roja è una rivincita della contesa persa ai rigori dopo i gol di Chiesa e Morata nei tempi regolamentari. Per gli Azzurri di Mancini potrebbe diventare la trentottesima senza sconfitta, record che ci inorgoglisce in maniera particolare, soprattutto dopo il flop per i Mondiali 2018 che abbiamo vissuto purtroppo solo da spettatori.

L'Italia ci arriva con un po' di cerotti, viste le assenze contemporanee in attacco di Immobile e Belotti, nonché quelle dei vari Florenzi, Toloi, Pessina, Zaniolo e Spinazzola.

Nonostante ciò, il CT Mancini ha la possibilità di schierare una formazione di alta competitività, cambiando soprattutto la versione offensiva dove sembra prendere piede la forte possibilità di schierare Insigne come falso nove o, come si diceva un tempo, centravanti di movimento. Del resto al suo fianco è quasi certo l'impiego di Chiesa e Pellegrini, elementi in gran forma nei rispettivi club e in grado di creare un tridente che dia pochi punti di riferimento ai nostri avversari. Gli altri otto posti sembrano già assegnati, con una difesa che dovrebbe schierare, davanti al titolarissimo Donnarumma, con Bonucci e Chiellini coppia centrale e Di Lorenzo e Emerson Palmieri sugli esterni, mentre a centrocampo, insieme all'altro titolarissimo Jorginho dovrebbero prendere posto Barella da una parte e Locatelli dall'altra.

Un paio di assenze di rilievo le lamenta anche Luis Enrique che dovrà fare a meno di due pedine del calibro di Morata e Pedri che verranno quasi certamente sostituiti, rispettivamente da Ferran Torres e Rodri (o Merino).

Quello di San Siro tra Italia e Spagna sarà il 39° confronto fra le due Nazionali e siamo in leggero vantaggio visto che quella di luglio per noi è stata la vittoria n. 12, mentre la Spagna è ferma a 11 con 15 pareggi. Un piccolo vantaggio sottolineato anche dai siti scommesse calcio che vedono gli azzurri favoriti nei confronti delle furie rosse.

Di certo sia per gli Azzurri che per le Furie rosse non sarà una passeggiata, la Spagna resta una squadra temibilissima soprattutto per la grande qualità nel palleggio e nelle verticalizzazioni improvvise, ma l'Italia con Mancini alla guida ha registrato un'evoluzione importante e ora siamo in grado di battagliare alla pari, anche con le stesse armi. Del resto, 37 gare senza sconfitte diranno pure qualcosa...