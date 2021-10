Marco Lombardi sarà il futuro direttore Cfpcemon

Mercoledì 29 settembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese che ha valutato il curriculum professionale e deliberato all’unanimità di individuare il futuro direttore della Società Consortile nella persona di Marco Lombardi.



Classe 1985, Ingegnere laureato al Politecnico di Torino, da 12 anni è consulente d’azienda come libero professionista.



“Da tempo eravamo alla ricerca di un tecnico che potesse proseguire il lavoro iniziato nel 1999 e sviluppato in questi anni da Mario Barello – sono le parole della Presidente Cinzia Gonella - . Marco Lombardi affiancherà nei prossimi mesi l’attuale Direttore per i vari passaggi di consegne”.