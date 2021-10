"Dolore, speranza, consapevolezza": a Bra si parla delle emozioni negative accumulate in pandemia

"Dolore, speranza, consapevolezza - Conversazioni sul fine vita": si tratta dell’evento in programma il 22 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle 19.00, presso la Sala Conferenze Polifunzionale “Giovanni Arpino” di Bra.



Come prendersi cura delle emozioni negative che si sono accumulate nel corso della pandemia, come la rabbia, il senso di colpa, l’angoscia, l’ansia? Come usare un linguaggio adeguato per ogni fascia di età? Come gestire le esperienze luttuose e come essere d’aiuto di fronte alle difficoltà?

Nel corso dell’incontro sarà possibile confrontarsi con le relatrici su questi temi che oggi più che mai preoccupano genitori, educatori, operatori sanitari.

Sarà anche annunciata l’attivazione di un servizio gratuito di sostegno al lutto.



L'appuntamento è organizzato da Socrem Torino, con il patrocinio della Città di Bra.

L’ingresso è gratuito, è obbligatoria la prenotazione ed il Green pass.