La mostra-evento WhyBio? alla Fortezza del Priamar a Savona con un’edizione speciale dal titolo “Re-start your life”

Da 7 edizioni WhyBio? fa tappa a Savona con temi di attualità affrontati attraverso campagne pubblicitarie di sensibilizzazione, conferenze e approfondimenti mirati. La mostra-evento WhyBio? ritorna alla Fortezza del Priamar a Savona con un’edizione speciale dal titolo “Re-start your life”. L’appuntamento unisce due edizioni nella formula 2020+21. Una tre giorni di emozioni full immersion da venerdì 8 a domenica 10 ottobre.

Sarà un weekend ricco di novità, stand espositivi nel Palazzo del Commissario e sul Piazzale del Maschio con espositori e professionisti dei settori salute, benessere, energia, ecologia, riciclo, ambiente, bioedilizia e molti altri.



Tra gli eventi evidenziamo: nella giornata di sabato 9 ottobre un ciclo di conferenze tenuto da illustri relatori sui temi Ecobonus, Sismabonus, educazione ambientale, Geoborghi con accredito per gli Ordini professionali.



Domenica 10 ottobre pomeriggio dedicato ad “Arte e Cibo” con ospiti illustri che parleranno del connubio tra il cibo di eccellenza ligure e l’arte del nostro territorio con artisti che si esibiranno dal vivo. Atri appuntamenti saranno consultabili sul sito www.whybio.it e sulle pagine instagram e facebook WhyBio.



Tutti gli incontri ed eventi ad ingresso gratuito.



Gli organizzatori desiderano proprio dar vita a momenti di relax e di condivisione con incontri divulgativi ed il titolo “Re-start your life” parte proprio da questa volontà.



Ripartire tutti insieme per costruire un futuro migliore.

Orari:

Inaugurazione venerdi 8 ottobre alle ore 15

Venerdì 8: dalle 15 alle 20 / Sabato 9: dalle 10 alle 20 / Domenica 10: dalle 10 alle 19.30



Ingresso gratuito. L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa nazionale.

Per qualsiasi informazione contattare: info@whybio.it