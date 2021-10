Mondovimusica: partono i concerti autunnali

Puntualmente riparte l’attività concertistica dell’Academia Montis Regalis nella prestigiosa Sala Ghislieri di Mondovì Piazza. Toccherà alla celebre orchestra Melos Filarmonica di Torino dare il via agli appuntamenti autunnali inseriti nel calendario della stagione concertistica Mondovìmusica. Il concerto previsto per le ore 17.00 di sabato 9 ottobre 2021prevede un programma prevalentemente dedicato alla musica barocca. Saranno eseguite pagine musicali di Antonio Vivaldi con l’esecuzione del concerto in sol minore per due violoncelli ed orchestra e del concerto in Re Maggiore “Il Cardellino” per flauto e orchestra ed il celebre Canone in Re Maggiore di Johann Pachelbel. I solisti saranno Claudia Ravetto e Manuel Zigante al violoncello e Alessandro Molinaro al Flauto traverso.

Chiuderà il programma un breve omaggio a Ennio Morricone con l’esecuzione di alcune tra le sue più celebri colonne sonore quali Nuovo Cinema Paradiso e C’era una volta il West con solista la pianista torinese Anna Barbero.

L’orchestra Melos filarmonica di Torino ha recentemente inciso l’integrale dei concerti Branderburghesi di J.S. Bach ed ha da oltre vent’anni un’intensa attività artistica in Italia ed all’estero. Sabato 6 novembre alle ore 17.00 con un concerto dell’Ensemble Musica Perduta guidato dal celebre tenore Baltazar Zuniga con un programma monografico dedicato alla figura di Alessandro Scarlatti e alle sue cantate per tenore ed archi.

Per informazioni e biglietteria si può contattare direttamente la segreteria dell’Academia al nr. 0174 46351 o acquistare i tagliandi direttamente sul sito web della Fondazione www.academiamontisregalis.it