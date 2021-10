Torna ad Alba la grande musica con la 9ª edizione di Jazz&Co e Music on the Bus

Torna per il nono anno, a partire da sabato 9 ottobre, la colonna sonora in jazz dell’autunno albese, ovvero la rassegna Jazz&Co., organizzata dall’associazione Milleunanota, che prevede tre concerti serali a cui si affianca “Music on the bus”, la musica suonata sul bus elettrico in versione unplugged.

Ad aprire gli appuntamenti serali sarà: “Filippo Cosentino meets Gabriele Mirabassi, music from baroque to italian songs”. Il bravissimo chitarrista albese Filippo Cosentino, “incontrerà” il talentuoso e celebre clarinettista Gabriele Mirabassi, tra i più apprezzati musicisti dei nostri tempi, che ha collaborato in passato con Mina, Ivano Fossati, Sergio Cammariere, Stefano Bollani.

Il duo offrirà al pubblico una serata dedicata ai successi musicali dal barocco alla canzone italiana, con brani che andranno a spaziare dalle arie d'opera alla canzone d'autore, da Tenco a Modugno, ma anche Morricone con l'immancabile "Cinema Paradiso" e riallacciando un filo fra la canzone d'autore italiana e la bossa nova brasiliana, con l'interpretazione di alcuni successi di Endrigo e Milton Nascimento.

La serata avrà inizio alle 21 nella sala convegni del "Palazzo mostre e congressi" e nel rispetto delle normative anti Covid19, è richiesta la prenotazione scrivendo un'email a milleunanota.alba@libero.it o un messaggio Whatsapp al 3347867028.

Il costo del biglietto è di 10 euro, ridotto a 5 per i minori di 18 anni e, come da tradizione Milleunanota, nell’ottica di avvicinare i ragazzi alla musica, gratuito al di sotto dei 14.

In contemporanea lo stesso giorno, ripartirà Music on the bus, l’iniziativa nata in collaborazione con l'Assessorato al turismo e agli Eventi del Comune di Alba, con l'Ente Fiera e con Bus Company, che è parte del progetto Cultura Circolare, un nuovo modo di interpretare gli eventi culturali in un’ottica di restituzione al territorio, ideato dal direttore artistico dell’associazione Milleunanota, Filippo Cosentino.

Music on the bus è itinerante, consiste in un concerto che viene eseguito a bordo del bus elettrico, con partenza da piazza Garibaldi e lungo un percorso che porta fino a un parco cittadino, dove il live prosegue e ritorno.

L’iniziativa è pensata in un’ottica di sostenibilità per l’ambiente, grazie all’utilizzo del bus elettrico, con concerti in acustico di artisti piemontesi, in sostanza a “chilometro zero” e a bassa emissione di CO2, il tutto con l’intento, sotto una forma inconsueta, di incentivare l’uso del trasporto pubblico in città e portando la musica in zone inusuali.

Il primo artista a esibirsi sul bus il 9 ottobre, sarà Alessio Pamovio duo. Alessio Pamovio è pianista, compositore e arrangiatore, sperimentatore di linguaggi e ricercatore di melodie. Si è esibito nei più importanti locali, teatri e festival italiani, in Francia e Croazia. I suoi dischi sono venduti in tutto il mondo ottenendo buoni risultati. Vincitore di numerosi premi internazionali fra cui “Concorso Musicale Città di Cervo”, “Concorso Internazionale di Musica città di Ladispoli”, la primavera scorsa ha pubblicato il suo ultimo disco, “Multiverse” (Ipogeo Records).

Il concerto è realizzato in collaborazione col Centro Studi sul Tartufo.

I concerti sono gratuiti ed è consigliata la prenotazione, si svolgeranno in due turni: ore 15 (ritrovo ore 14.45) e ore 17 (ritrovo ore 16.45).

Il calendario completo è disponibile su www.jazzandcoalba.com e sui canali social del festival.