Motocross. Fabrizio Fissolo vince la sua categoria alla Malpensa

Domenica 3 ottobre si è disputata, sul famoso crossodromo Ciglione della Malpensa, situato nelle vicinanze di Gallarate e dell’omonimo aeroporto, una gara valida per il campionato regionale FMI, alla quale ha preso parte anche il cervaschese Fabrizio Fissolo, impegnato nella Categoria Rider 250.

Alla domenica mattina, dato il terreno reso pesante dalla pioggia, che continuava a scendere copiosa, la Direzione Gara era incerta sul da farsi, poi è stata presa la decisione di far disputare le gare.

Fissolo ha terminato gara uno in undicesima posizione assoluta, classificandosi terzo nella categoria Rider 250, migliorandosi nella seconda frazione di gara, nella quale ha concluso in decima posizione assoluta, ma primo della categoria Rider.

Questi risultati gli sono valsi, a fine giornata, il più alto gradino del podio nella categoria Rider, sul quale è salito insieme a Nicolò Fenera e Davide Piredda.

“Questa mattina, vista la pioggia, sono subito stato contento - ha esclamato Fabrizio Fissolo -, in quanto sul terreno pesante me la cavo ed ho pensato che magari potevo fare bene, anche se non punto su questo campionato, ed è andata benissimo, poiché mi sono addirittura aggiudicato la mia categoria. Desidero ringraziare chi mi sostiene: Peugeot Cuneotre, Tecnosistemi, Galfrè Moto, Wössner, Idea Gomme Cuneo Srl, Aon, Carrozzeria 2A, Camb Racing Team e Giancarlo Amerio”.