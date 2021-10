Boselli incontra il presidente e la segretaria della Consulta Giovani

Nella sede di Boselli Sindaco/Indipendenti, insieme a Annamaria Del Grosso e Danilo Camillo Olivero (Lista Indipendenti) il candidato a primo cittadino di Cuneo ha incontrato il Presidente della Consulta Giovanile di Cuneo Gabriele Gaetano Fronzè e la Segretaria Annalisa Signanini.

"Una riunione preziosa, abbiamo parlato delle questioni più rilevanti per i giovani e di come la nuova amministrazione che sarà eletta dovrà affrontare le sfide più importanti per il futuro di Cuneo" scrive Boselli in post su facebook.