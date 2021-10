Chi è Paolo Bongiovanni, riconfermato sindaco di Roccaforte Mondovì

Paolo Bongiovanni, libero professionista, classe 1977, che compirà 44 anni il prossimo 20 ottobre, è stato riconfermato per il secondo mandato da sindaco del comune di Roccaforte Mondovì.

Primo cittadino uscente, era stato eletto nel 2016 quando aveva vinto la sfida contro Rosalba Dho. In questa tornata elettorale era l'unico in corsa per il municipio ed è stato confermato con la lista "Insieme si può", sostanzialmente composta dai membri della vecchia squadra, eccetto tre nuovi innesti.

Dopo aver raggiunto il quorum strutturale del 40%, come previsto nei comuni sotto 15 mila abitanti con lista unica, attraverso un apposito decreto-legge del premier Mario Draghi, emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 5 marzo scorso e poi convertito in legge, ieri, lunedì 4 ottobre, lo spoglio ha confermato la rielezione di Bongiovanni.

"Sono soddisfatto di queste elezioni e di essere ancora alla guida di questo meraviglioso paese" - commenta il neo rieletto sindaco- "Orgoglioso che i Roccafortesi che si sono recati alle urne e hanno confermato un sindaco e un‘amministrazione che hanno sempre fatto e sempre faranno gli interessi del territorio lavorando per il bene comune e non per gli interessi dei singoli. Ringrazio tutti quelli che si sono prodigati per un grande risultato, ottenuto sia grazie alla maggioranza che all'invisibile opposizione. Abbiamo ottenuto 710 consensi (81,4% dei votanti), il 15% in più rispetto alle passate elezioni".

Eletti consiglieri i componenti della lista “Insieme si può”: Gianmario Raschio (avvocato, classe 1978), Mauro Fulcheri (pensionato, classe 1944), Alberto Bruno (artigiano, classe 1969), Paola Bottero (avvocato, classe 1978), Sabrina Bottero (casalinga, classe 1977), Gianluca Dho (libero professionista 1977), Davide Lanza (impiegato 1991) e Daniela Pioppi (impiegata, classe 1978).