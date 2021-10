La disamina delle affluenze alle Comunali nelle Valli del Monviso

Uno dei primi dati da cui partire con le tante analisi e statistiche del “day after” le elezioni comunali nelle valli del Monviso è l’affluenza alle urne.

Alle Amministrative dello scorso fine settimana si è votato due giorni: domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Cinque anni fa, si era votato in un solo “election day”, nella giornata di domenica 5 giugno 2016.

Alle 23 di domenica sera, il dato sull’affluenza nelle sezioni dei sette Comuni del Saluzzese chiamati alle urne (Casteldelfino, Crissolo, Frassino, Martiniana Po, Melle, Pontechianale e Sampeyre), paragonato a quello di cinque anni fa, faceva segnare un calo generalizzato pressoché ovunque. Dal -38% di Pontechianale al -5,44% di Casteldelfino.

Con la seconda giornata di voto, quella di ieri (lunedì), il dato, nelle Valli del Monviso, si è portato all’incirca in pari rispetto all’affluenza del 2016.

Martiniana Po è il terzo Comune, in Granda, con il più alto tasso di affluenza. Prima di lei, soltanto Montaldo Roero e Roddi, rispettivamente con dati pari al 75,56 e 75,52%. Martiniana, con il suo 74,57% di affluenza, fa segnare un +0,31% rispetto al dato di cinque anni fa.

Segue Crissolo, con un’affluenza del 69,14%, in calo però rispetto al 2016 di 13,72 punti percentuale: nel 2016 si era infatti recato alle urne l’82,86% degli aventi diritto.

A Casteldelfino ha votato il 64,25% degli elettori, il 7,41% in più rispetto alla consultazione della primavera 2016. A ruota, poi, si attesta il dato di Melle: 64,04% di affluenza, in linea con quella del 2016 (si registra un +0,22).

Frassino non arriva al 60%, ma si ferma ad un’affluenza pari al 59,55%, incrementando di 0,82% quella della scorsa tornata. Idem Pontechianale, dove il 58,77% registrato alla chiusura dei seggi, però, è di gran lunga minore rispetto al dato del 2016: qui infatti l’affluenza ha subito un pesante calo, pari al 17,79%.

Anche Sampeyre registra un -10,06% sul dato dell’affluenza, che alle 15 di ieri si è fermata al 51,03%.

Da segnalare come, gli unici tre segni “meno” sul dato delle affluenze si registrano nei Comuni con una sola lista ed un solo candidato a sindaco: Crissolo, Pontechianale e Sampeyre. Degli altri quattro Comuni, tre hanno un trend praticamente sovrapponibile a quello del 2016.

Soltanto Casteldelfino registra un aumento abbastanza concreto. Forse dovuto al fatto che, in paese, cinque anni fa c’erano due liste, ma una “civetta” (in appoggio ad Alberto Anello, per evitare il quorum del 50%).

Forse, quest’anno, la presenza di due liste che si sono contese fino all’ultimo la corsa al Municipio ha convinto parte dell’elettorato a tornare ad esprimersi, nel segreto del seggio.