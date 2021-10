Cerchi un corso di inglese livello Cambridge? A Savigliano ti aspetta la scuola Alumna English Preparation

Ti serve un livello B2/C1 per ottenere un posto di lavoro? Stai muovendo i primi passi nel mondo della lingua inglese? Ti stai espandendo e hai bisogno che i tuoi dipendenti ottengano le certificazioni ufficiali della Cambridge? La scuola Alumna English Preparation può aiutarti.

Da due anni ha la sua sede a Savigliano, la prima nata in provincia di Cuneo a rappresentare il marchio Cambridge Assessment English Ciò che la contraddistingue dalle altre scuole di inglese? La qualità dei servizi di preparazione per le certificazioni, le registrazioni e le esaminazioni.

“Siamo un centro specializzato nella preparazione per le qualificazioni della Cambridge, ma tra le nostre proposte abbiamo anche i corsi di general English, corsi aziendali e young learners. Siamo inoltre esperti nella preparazione per gli esami statali nella scuole pubbliche” spiegano dal centro saviglianese.

Il cliente che entra nella sede di piazza Galateri 4, troverà ad accoglierlo un team di esperti per tutte le sue esigenze.” Insieme, si capirà di cosa ha bisogno, si farà un level test per capire lo stato attuale della lingua e poi da lì partirà il percorso per ciò che si richiede”.

I corsi possono essere di gruppo o personalizzati, individuali o semi individuali e sono rivolti ad adulti e bambini dagli 8 anni di età in su. Il costo del corso dipenderà dal pacchetto selezionato.

“In provincia di Cuneo ci sono tante scuole ma non rilasciano certificazioni. Noi abbiamo una formazione dei docenti che è estensiva, perché siamo monitorati dalla Università di Cambridge con metodi universali. Abbiamo insegnanti sia madrelingua e sia non madrelingua. Il nostro motto è “certify to qualify” (certificare per qualificare)”.

I corsi proposti

Preparazione per esami Cambridge a tutti i livelli (ex IELTS)

Inglese aziendale

Pacchetti speciali solo per insegnanti

Corsi serali adulti (level basso ++)

Inglese generale

Formazione e certificazione di inglese aziendale

Corsi kids, teens and adults english (bambini dagli otto anni, adolescenti e adulti)

Dove si trova la sede

piazza Galateri 4 a Savigliano

Per maggiori informazioni:

info@alumnaenglish.it

www.alumnaenglishcentre.it

3714570807