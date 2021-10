Scuola Comunale di Musica di Mondovì: tre appuntamenti venerdì 8 ottobre

La Scuola Comunale di Musica di Mondovì, gestita dall’Academia Montis Regalis, propone tre appuntamenti ravvicinati nella date di venerdì 8 ottobre nella propria sede di Via delle Scuole.

Il primo evento da segnare in agenda è l’apertura delle selezioni di aspiranti coristi per preparare l’importante produzione che il Coro di Voci Bianche avrà nel prossimo mese di novembre con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai nel prestigioso Auditorium Toscanini di Torino.

Il coro dovrà eseguire una parte significativa di un poema sinfonico del compositore americano Roger Treece e dedicata alla figura di Beatrice in occasione dell’anno dantesco. Una grande occasione per calcare un palcoscenico straordinario e vivere un’emozione davvero unica.

I piccoli candidati che devono avere un’età compresa tra gli 8 e i 12 anni e che per l’occasione desiderano provare la loro voce, possono prenotare presso la Segreteria della Scuola chiamando o inviando una mail entro le ore 18.00 di venerdì 8 ottobre.

Alle ore 16 avrà luogo un incontro di Musicagioco, il percorso dedicato agli allievi dai 3 ai 6 anni per imparare la musica divertendosi con attività a misura di bambino. Le nostre esperte didatte ed educatrici Ilaria Bogetti ed Eleonora Cavigliasso accoglieranno genitori e bimbi desiderosi di conoscere l’approccio e la metodologia, rispondendo alle domande e dando prova pratica di alcuni semplici esercizi in forma di gioco. Per far fronte ad un ampia affluenza, sono previste più sessioni di prova, suddivise anche in base all’età dei partecipanti.

Alle ore 18 si ritroveranno gruppi di allievi di musica moderna pronti a dar prova del loro talento a chi avrà voglia di ascoltarli. Dal rock al pop, dal flamenco al blues, respireremo atmosfere eterogenee ma comunque differenti dall’ambito classico, a conferma della versatilità dei percorsi offerti dalla Scuola Comunale di Musica di Mondovì. Gli insegnanti presenti saranno lieti di incontrare le persone interessate e fornire tutte le informazioni sulle attività del nuovo anno scolastico.

Per ulteriori informazioni: tel. 0174.46101 - scuolacomunalemusica@academiamontisregalis.it.