A Carrù si gioca a pallavolo!

Con tanto entusiasmo, l’Lpm pallavolo Mondovì ha ripreso l’attività a Carrù, facendo tornare sul campo tantissime ragazze!

Un ringraziamento va all’amministrazione comunale per aver dato la possibilità di proseguire un percorso che, purtroppo, si è interrotto lo scorso anno, per i motivi che tutti conosciamo.

Rivedere le pumine nella bellissima struttura della Nicoletta è davvero una grande gioia, sia per gli addetti ai lavori sia per le tante famiglie coinvolte. Poter utilizzare per gli allenamenti del settore giovanile una palestra rinnovata, dotata di grandi spazi, in totale sicurezza è fonte di stimolo per continuare a lavorare e migliorare.

Grazie alla preziosa collaborazione con la Polisportiva Carrù, la pallavolo torna dunque in palestra, anche per la fascia di età dei più piccoli.

E’ infatti iniziato il corso di minivolley destinato a bambine e bambini nate/i dal 2013 al 2016.

Le prime lezioni saranno di prova e completamente gratuite. Gli allenamenti si terranno il martedì ed il venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, presso la palestra della Scuola Primaria di Carrù.

Per maggiori informazioni: Floriana 338 7147780 info@lpmpallavolo.it