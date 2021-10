Motori: sabato e domenica prossimi Mondiale ed italiano Flat Track a Boves

Nel week end del 9/10 ottobre scenderanno in pista a Boves, in Frazione Fontanelle, i migliori specialisti del Flat Track, che si sfideranno a suon di staccate e derapate sul tracciato allestito dalla Two Off che, in collaborazione con il Moto Club Bisalta Drivers di Cuneo, porterà in Provincia di Cuneo i migliori conduttori a livello internazionale e nazionale.

Sabato prossimo andranno in scena, sulla pista lunga del TT, i piloti che si contenderanno il titolo mondiale, mentre alla domenica saranno impegnati quelli in lizza per il titolo italiano e per la Coppa Italia.

Spettacolo ed emozioni non mancheranno sicuramente, per cui invitiamo gli appassionati di motociclismo a fare una capatina in pista, anche solo per curiosità, non rimarranno sicuramente delusi.