Alle Clarisse di Bra la grande festa per San Francesco nella solennità del 4 ottobre

Quindi, ha posto un accento sulla mansuetudine e soprattutto sull’umiltà del poverello di Assisi: “A frate Masseo che gli chiedeva perché tutto il mondo lo seguisse, seppur non fosse bello, nobile, acculturato, né di grande scienza, Francesco rispose: ‘Dio non ha trovato nessuna creatura sulla Terra più vile, né più insufficiente, né più grande peccatore di me. Dio ha eletto me per confondere la nobiltà, la grandezza, la fortezza, la bellezza, la sapienza del mondo, perché nessuna persona si possa gloriare al cospetto di Dio’”.