Lions Club Mondovi Monregalese: il professor Ernesto Billò illustra la pittura di Tanchi Michelotti

Fino al 10 ottobre sarà aperta alle visite al pubblico, dalle ore 15 alle 18, la mostra personale di Tanchi Michelotti presso l’Antico Palazzo di Città a Mondovì Piazza.

Promossa dal Lions Club Mondovì Monregalese, nel quale l’artista è socio da molti anni, è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Mondovì, con tema di velieri, treni, cavalli, biciclette e figure femminili.

All’inaugurazione il professor Ernesto Billò ha evidenziato: “Si rinnova per tutti noi il piacere arricchente di incontrare l’artista di persona, di congratularsi con lui, di ascoltarlo mentre spiega il suo dire e il suo fare con tratti a penna veloci e magistrali. E’ stata una vocazione precoce e indiscutibile quella di Tanchi, nato nel 1933, in una casa cebana immersa nel verde, piena di stimoli e di suggestioni da parte di famigliari e nutrita di buone frequentazioni e di buone letture. La sua è una pittura non accademica, non cerebrale, però colta, ispirata da motivi letterari, poetici, musicali, psicologici, soprattutto da spunti attinti dall’infanzia lontana, con recuperi – forse casuali, forse no – di oggetti subito sottoposti alle pure ragioni della pittura. Una pittura figurativa, pur con tensioni e tentazioni astratte; un’arte che non disdegna la natura, ma la elabora con la forza del gusto, del segno, della pennellata, con libertà di visione, del colore, del gesto. Una pittura davvero sua, immediatamente distinguibile.”