Latte, Bergesio (Lega): "Scongiurare crisi settore, Patuanelli convochi tavolo filiera"

“Facciamo un appello al Ministro Patuanelli affinché convochi immediatamente un tavolo che coinvolga la filiera del latte e trovi una soluzione adeguata per evitare che la crisi strutturale del settore travolga gli allevatori, che sono la base della filiera stessa. Il mancato accordo di questi giorni sulla firma del protocollo di intesa al MIPAAF non apre a scenari incoraggianti per il futuro, lasciando il settore in preda ad uno stato di sofferenza. Sappiamo tutti come nel settore lattiero-caseario, che vale circa 16 miliardi e dà lavoro ad oltre 100 mila persone, esista un notevole divario tra i prezzi all'origine e quelli al consumo. Proprio per questo è necessario intervenire per garantire che ogni componente della filiera possa vedere equamente redistribuito il ricavo e soprattutto garantiti compensi equi, al fine di assicurare sostenibilità finanziaria agli allevamenti ed evitarne il fallimento”.

Così è intervenuto in aula il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in Commissione Agricoltura.