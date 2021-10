A Ceva "Mascherine nel fango", un docufilm per dire grazie agli studenti del Cfp

A un anno dall'alluvione che la notte del 2-3 ottobre 2020 devastò la Valla Tanaro, il Cfp sede di Ceva, invaso da acqua e fango, racconta la ripartenza del centro di formazione grazie alla solidarietà di alunni, ex alunni, famiglie, enti e persone del territorio.

Nell’ambito dell’iniziativa “3 OTTOBRE 2020 MASCHERINE NEL FANGO - Una squadra protagonista della ripartenza” finanziata dalla Fondazione CRC venerdì 8 ottobre alle 20.30 presso la Sala Borsi a Ceva verrà presentato il docufilm, realizzato da Alessandro Ingaria, con le interviste dei giovani.

“Nelle loro parole si legge forte il valore educativo scaturito da un evento che ha segnato in prima persona i giovani, più ancora di noi adulti." - commenta Simona Giacosa, responsabile della sede - "Questa serata è per noi soprattutto un momento per ringraziare i nostri studenti e le loro famiglie per tutto ciò che hanno fatto, per noi e per la loro scuola.”

Per ringraziare gli studenti oltre ai rappresentanti della Fondazione CRC e del Comune di Ceva, saranno sul palco, Simone Mondino e Romina Manassero "Iduevagamondi", Nadia Carena - Assessore alla Protezione Civile durante l'alluvione ed il regista Alessandro Ingaria.

Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione e necessario il Green Pass

Per informazioni 0174701284

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mascherine-nel-fango-177127752877