A Pradleves un pranzo con Paola Gula

Nel corso del pranzo a base di prodotti tipici della valle Grana Paola Gula, giornalista enogastronomica originaria di Ceva che nel 2019 ha esordito come scrittrice con ‘Favola imbandita’, seguito nel 2020 da ‘La cantina dei tre lumi spenti’, entrambi usciti per Golem Edizioni, presenterà alcune delle realtà raccontate in ‘... E di passione q.b. Storie e ricette di territorio’. Nel volume Gula racconta la dedizione per la cucina di nove realtà della ristorazione piemontese. Nove locali fuori dalle guide, fuori dalle stelle, ma soprattutto fuori da territori baciati dal turismo del settore. Realtà di alto livello che rispettano ricette e tradizioni e che, per eredità o per scelta, rimangono in territori lontani dai riflettori. Tra i nove locali raccontati c’è anche l’Albergo Ristorante La Pace di Pradleves, un presidio storico in cui oggi con passione e tenacia Cinzia Daniele propone in chiave moderna la cucina della caparbia Menicheto, donna degli anni ’20 che insieme con il figlio Fredu, lo chef-cantante, per decenni deliziò la gente della valle Grana. A arricchire il libro, disponibile in libreria e online sulle principali piattaforme, quarantacinque ricette originali per mettersi alla prova ai fornelli. Alle ore 15 seguirà una passeggiata per Pradleves.