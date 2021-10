Anpi Alba-Bra: "Su Lucano, stupore per una sentenza che equipara nelle condanne i reati contro le cose all’uccisione delle persone"

La Sezione Anpi di Alba-Bra condivide la dichiarazione del Presidente nazionale dell’Anpi: “Attendiamo com'è doveroso di leggere la sentenza. È però evidente che la condanna abnorme contraddice radicalmente la vicenda di un uomo che ha sempre aiutato gli ultimi e non si è mai arricchito".

Premesso che questa vicenda nasce dall’attuale legislazione che regola l’accoglienza dei migranti, legislazione che dovrebbe essere resa più aderente ai principi costituzionali sull’accoglienza,

- vista l’entità della pena di oltre 13 anni di carcere,

- condivisa la necessità di aspettare le motivazioni dei giudici di Locri prima di esprimere un'opinione definitiva,

- ribadito che le leggi vanno rispettate,

- sottolineato che “i reati” sono stati compiuti a favore dei più deboli e senza tornaconto personale,

si unisce allo stupore di tutta Italia per una sentenza che, pur applicando le leggi vigenti, equipara nelle condanne i reati contro le cose all’uccisione delle persone. (“Il giudice per le indagini preliminari ha condannato a 12 anni per omicidio volontario…”. Dal sito del TGR Veneto del 01-10-2021)

Per la Sezione ANPI di Alba-Bra.

Il presidente Enzo Demaria