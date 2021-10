Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura conferma 5 stelle di solidità a livello nazionale, tra i 63 istituti di credito più solidi in Italia

Cambiano le condizioni di mercato, cambia la metodologia di indagine, eppure dal 2014 a oggi la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura si riconferma Banca solida del territorio, premiata con 5 stelle per la propria solidità da Altroconsumo Finanza.

L’indagine dell’associazione italiana per la tutela dei consumatori ha analizzato i bilanci 2020 delle 269 banche attive sul territorio nazionale, con una nuova metodologia di valutazione che tiene conto del CET 1 ratio e del Total capital ratio, ma anche della trasparenza nella comunicazione e della qualità del credito.

E la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura è stata giudicata tra le 63 banche più solide in Italia. Il punteggio, da un minimo di 1 ad un massimo di 5 stelle, è stato attribuito a seconda dell’affidabilità di ogni istituto di credito. Gli indicatori presi in considerazione sono il “CET1 Ratio” e il “Total Capital Ratio”, che mettono in relazione il patrimonio della banca con le attività ponderate per il rischio, ma vengono valutati anche la trasparenza e la pubblicazione dei dati di bilancio, sia con il bilancio annuale che con le relazioni semestrali e trimestrali. Il CET1 della Banca al 31.12.2020 è di 24,14% con i Fondi Propri che raggiungono oltre 77 milioni.