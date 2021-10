Boves, ancora pochi posti per lo spettacolo teatrale "Adriana Filippi reporter di guerra"

Rimangono ancora alcuni posti disponibili per gli spettacoli dedicati alla reporter di guerra e nota artista Adriana Filippi, in programma domenica 10 ottobre all’Auditorium Borelli a Boves (primo spettacolo alle ore 18, secondo alle ore 21 - Ingresso gratuito.). Prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0171 391834 (Biblioteca di Boves).

Una replica dello spettacolo che, nel mese di luglio, ha riscosso molto successo in frazione San Giacomo e che nei giorni scorsi, sempre negli accoglienti locali del Borelli, è stato riproposto anche per le scuole.

Un monologo in prima persona per raccontare una storia di resistenza al femminile su in montagna. La resistenza di un’intera valle. La Valle Colla di Boves.