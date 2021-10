Bra: raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare

Presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Bra è depositata la raccolta firme per il progetto di legge di iniziativa popolare “Tutela della salute pubblica e ritorno alla Libertà”. Gli interessati potranno recarsi presso l’ufficio dal lunedì al venerdì in orario 8,45-12,45 e il giovedì dalle 15 alle 16 in via Barbacana 6 (primo piano), solo dietro prenotazione da concordare chiamando lo 0172-438386 o scrivendo a elettorale@comune.bra.cn.it.