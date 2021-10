Granda in Azione: “La lista di Calenda è stata la più votata a Roma: è la conferma che c’è spazio per una alternativa politica fondata su contenuti e serietà”

Nelle elezioni amministrative svoltesi il 3 ed il 4 ottobre, Carlo Calenda, leader di Azione e candidato a Sindaco di Roma con la lista civica “Calenda Sindaco”, ha fatto conseguire un ottimo risultato elettorale, sfiorando il 20% dei consensi con una sola lista a suo sostegno e superando la coalizione che sosteneva la sindaca uscente Virginia Raggi.



Tale lista, infatti, ha conseguito un numero di voti maggiore rispetto a tutti i principali partiti partecipanti all'elezione, dimostrando ciò che da sempre Azione va testimoniando: vi è un notevole spazio per una proposta politica pragmatica e non ideologica rispetto al bipolarismo tra una destra a trazione sovranista ed una sinistra che strizza sistematicamente l’occhio al Movimento 5 Stelle.



Quanto successo a Roma dimostra che i tempi sono maturi per affermare un nuovo modo di fare politica, basato sulla competenza e sull’inclusione di diverse sensibilità, con lo scopo di presentare ai cittadini un progetto serio e concreto nel quale potersi riconoscere e nel quale avere fiducia.



Pertanto, l’impegno di Azione per affermare il suo radicamento territoriale, in Italia e nella Granda, continuerà con vigore nei prossimi mesi al fine di rafforzare i tanti amministratori locali ed esponenti della società civile che nei mesi scorsi hanno aderito, con l’obbiettivo di partecipare attivamente ai prossimi appuntamenti elettorali che interesseranno la nostra Provincia.