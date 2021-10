L'Anioc provinciale di Cuneo presente a Vievola all'inaugurazione del momento dedicato alle vittime dell'alluvione

Sabato 2 ottobre la Delegazione provinciale ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche ) di Cuneo è intervenuta in veste ufficiale all’inaugurazione del Monumento in memoria delle vittime dell’alluvione dell’ottobre 2020 sito in Vievola (Tende), un doloroso anniversario che, a distanza di un’ anno lascia ancora ben visibili le ferite, sia materiali che psicologiche in tutte le Alpi Marittime .

Una statua raffigurante un pastore con delle pecore, a ricordo dei pastori dispersi nella tragica alluvione ,un opera sculturea fortemente voluta e realizzata grazie ad una raccolta fondi promossa dall’Associazione Nazionale Ordre du Merite Francese (dipartimento Alpi Marittime), guidata del Commissario Francois Jaquot, cui ha prontamente aderito l’ANIOC Cuneese. Un gesto che sta a sugellare l’amicizia e la solidarietà instaurata tra gli Insigniti Francesi e quelli Italiani, nel cooperare per promuovere iniziative a favore della collettività, con particolare attenzione alle fasce più deboli e colpite da tragedie, un connubio che nel tempo ha visto sempre più consolidarsi il legame tra le due Associazioni, con incontri e condivisione di intenti, nel rispetto e nell’esaltazione del motto “ la Cavalleria è simbolo di amicizia universale”.

Una cerimonia che ha raccolto attorno alla piccola chiesa di Vievola tutta la val Roya, per la Santa Messa in suffragio delle vittime ,concelebrata dal Vescovo di Nizza e dall’Arcivescovo di Monaco,al cospetto dei parenti degli scomparsi. Numerosi gli Insigniti dell’Ordre du Merite, della Legion d’Honneur, personalità, autorità civili, militari e religiose delle Alpi Marittime, Monegasche e non solo, i vigili del fuoco,i primi ad affluire nelle zone del disastro ,parecchi i sindaci, tra i quali quelli Sindaco di Tenda, di Nizza, di Mentone, il Prefetto Dipartimentale e diversi Parlamentari. Presente anche una folta rappresentanza di autorità italiane con numerosi sindaci, tra cui il Sindaco e Presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna, la Console Italiana di Nizza dottoressa Caterina Gioiella, il Consigliere regione Piemonte Paolo Bongiovanni .

All’evento non poteva certo mancare l’ANIOC della Provincia di Cuneo, invitata d’onore, presente con i propri labari, con il Delegato Regionale Gran Croce Carlo Varni, il Delegato Provinciale di Cuneo Comm. Clemente Malvino, accompagnato dall’alfiere Mario Addivinola, il Delegato di Bra Cav. Stefano Milanesio con il Segretario Ufficiale Giacomo Berrino, al quale va un doveroso ringraziamento per l’eccellente servizio video e fotografico.

La giornata ha visto la deposizione di una corona d’alloro collocata ai piedi del monumento da parte dell’ANIOC, sotto le note dell’inno di Mameli eseguito dalla banda musicale dei Vigili del Fuoco di Nizza, per poi proseguire con un momento conviviale presso un ristorante di Tenda.