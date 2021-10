Nel municipio di Niella Tanaro esposte le opere di Sergio Bruno

"Raffigura paesaggi che avendo vissuto 18 anni a Los Angeles, sono stati fotografati mentalmente e reinterpretati" - spiegano dal comune - "Il fascino sviluppato nei suoi quadri racchiude tutte le multietnicità. La sua è una ricerca di orizzonti, che paradossalmente non incontrerà mai".

Dopo aver ospitato per un mese in municipio le opere del monregalese Gianni Vigna, il progetto "Porte aperte all'arte" si concentra su un altro artista monregalese, Sergio Bruno.

L'artista dice di se stesso: “dipingo per non morire, non voglio essere considerato un artista".

L'iniziativa, curata dal consigliere Chiara Bertola, ha già visto la partecipazione di Pietro Masante, Marco Alimone, Egidio Longo, Carlo Emilio Demarchi e Alex Botto e prevede di dare spazio ogni mese, per un anno, agli artisti del territorio, creando un'esposizione nel palazzo comunale, aperta a tutti.