Racconigi: corsi on line gratuiti per le attività commerciali del territorio

La Città di Racconigi ha aderito, alcuni mesi fa, alla creazione del Distretto Diffuso del Commercio di Fossano, Savigliano e delle Terre di Pianura, costituito da 12 Comuni decisi a collaborar per dare un’opportunità in più di crescita e di sviluppo alle attività commerciali del territorio Tenendo fede a questa intenzione l’Amministrazione racconigese propone il primo progetto operativo del distretto e invita le attività commerciali del proprio territorio a partecipare a una serie di corsi online gratuiti intitolati “BENESSERE & COMUNITA’: l’importanza delle Imprese Commerciali per le Comunità Locali”.

Questi appuntamenti verteranno su tematiche che, seppur differenti parlano di argomenti che possono far crescere anche il ruolo dei commercianti come punto di riferimento per la comunità e l’economia del territorio.

La tematica del green marketing, l’importanza del sistema turistico e la creazione di una campagna congiunta del distretto commerciale per creare un brand univoco del territorio/distretto sono un valore aggiunto importante che potrebbe generare un primo passo verso una collaborazione attiva tra le stesse attività, le Amministrazioni e portare un’implementazione della crescita del territorio.

L’Amministrazione Racconigese può avvalersi dell’importante collaborazione dell’Associazione RacconigiinCentro, la quale sarà a disposizione per coordinare ed affiancare le varie attività commerciali del distretto e per veicolare, in prima battuta, questi corsi online alle attività e per sviluppare i futuri progetti del Distretto.

Il Distretto Diffuso del Commercio di Fossano, Savigliano e delle Terre di Pianura organizza una serie di appuntamenti online che confluiscono nell'ambito generale di "BENESSERE & COMUNITÀ".