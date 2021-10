"Una tazza con te" al Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì

Un autunno ricco di iniziative è quello proposto dalle volontarie dell’associazione GEA che da quasi due anni gestiscono il Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì.

Prima fra tutte “UNA TAZZA CON TE”, inaugurata la scorsa domenica, diventerà un appuntamento fisso tutte le prime domeniche del mese alle 14.

Un’occasione per chiunque voglia conoscere l’associazione e i suoi progetti gustandosi una buona tazza di tè.

Le ragazze di GEA invitano i partecipanti ad arrivare muniti di tazza per inquinare un po’ meno.

Altro importante appuntamento domenica 31 ottobre con il “CORSO VOLONTARI” aperto a tutti coloro che vogliamo iniziare la propria attività di volontariato presso il canile, un pomeriggio per acquisire quelle competenze utili alla gestione dei cani. Per partecipare è indispensabile pre-iscrivrsi inviando una mail a geassociazione@libero.it

E come ogni anno è in prossima uscita il CALENDARIO 2022 sostenuto dal Centro Servizi del Volontariato ed utilizzato per promuovere e sostenere l’associazione GEA. Un calendario che negli anni è diventato un oggetto da collezione poiché riesce a coinvolgere artisti provenienti da diverse scuole d’arte, dopo le edizioni dedicate alla fotografia, a cui parteciparono numerosi fotografi professionisti e l’anno del teatro con il progetto FreeDogs di Teatro Selvatico, quest’anno è l’arte dell’illustrazione la protagonista, attraverso una Call lanciata sui social dell’associazione, sono state selezionate tredici illustrazioni provenienti da tutta Europa, tra questa anche una tavola di Sauro Quaglia illustratore di Martin Mystère. Per prenotare la propria copia del calendario è possibile scrivere all’associazione attraverso il sito www.geassociazione.euIn foto uno scatto del CALENDRIO 2021.