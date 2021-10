Webinair di Confindustria sulle nuove misure antismog e il bando per il rinnovo mezzi

Un importante focus dedicato alle imprese associate per fare chiarezza sulle più importanti novità delle Misure antismog introdotte dalla Regione Piemonte e sulle opportunità per le imprese che scaturiscono dal bando per il rinnovo dei mezzi più inquinanti. Sono i temi al centro del webinar che si terrà domani giovedì 7 ottobre, a partire dalle ore 10.

Coordinato dalla responsabile del Servizio Infrastrutture e Logistica di Confindustria Cuneo Vanessa Carriero, l’appuntamento verrà aperto dall’intervento della responsabile Area Territorio, Internazionalizzazione, Logistica e Trasporto di Confindustria Piemonte Cristina Manara, che traccerà un quadro generale sulle nuove normative. Dalle misure regionali di limitazione al traffico alle possibilità offerte dalla piattaforma MOVE IN, messa a disposizione dalla Regione Piemonte per consentire ai veicoli soggetti alle restrizioni di continuare a circolare, grazie ad un sistema in grado di monitorare le emissioni, al bando di prossima uscita per l’incentivazione della mobilità sostenibile, dedicato alle piccole e medie imprese che gestiscono flotte aziendali, i cui contenuti verranno presentati dal responsabile del Servizio Finanza Agevolata di Confindustria Cuneo Nicolò Cometto.

Per iscriversi al webinar: confindustria.it/calendario