Cavalieri Digitali, tutti i vantaggi di creare una campagna AdWords con loro

Cos’è e quali sono i vantaggi di scegliere una campagna Google Ads (o AdWords)? Google è il motore di ricerca più potente al mondo, che offre molteplici funzionalità. Avere la possibilità di creare un’inserzione pubblicitaria consente di raggiungere un numero molto ampio di potenziali clienti. Gli inserzionisti cercano di posizionarsi nella ricerca sfruttando delle parole chiave specifiche: i Cavalieri Digitali possono aiutarti a creare il tuo annuncio pubblicitario ad hoc.

La promozione online è uno dei modi migliori per ampliare il bacino di utenti e per farsi conoscere. Dal momento in cui ci troviamo di fronte a uno strumento flessibile, puoi ottenere del traffico importante in tempi abbastanza brevi, ma ci vuole un po’ di lavoro per raggiungere traffico in tempi più lunghi, implementando in seguito una strategia SEO. Su Universal Site Business puoi conoscere i Cavalieri Digitali e tutti i servizi offerti per il settore digital.

Cosa sono le campagne AdWords: le tipologie disponibili

Google AdWords è un mondo da conoscere e da scoprire: non è così semplice come si tende erroneamente a credere. Esistono infatti varie tipologie di campagne, le cui principali sono le Campagne Rete di Ricerca, Rete Display e Shopping. Per comprendere il meccanismo ed effettuare una strategia vincente, in ogni caso, si devono tenere conto delle keywords: le parole chiave. Senza quest’ultime, infatti, anche il migliore annuncio potrebbe essere ignorato.

Ci troviamo nell’era 3.0, molte sono le aziende che hanno investito su internet, non solo per affermarsi o per vendere di più, ma anche per creare fidelizzazione e per lanciare il proprio brand. Con la comunicazione emozionale, per esempio: con la scelta (saggia) di lanciare dei valori e dei messaggi per sfidare i competitor.

Tutti i vantaggi di una campagna AdWords

Perché fare una campagna AdWords? Quali sono i vantaggi? In primis, si deve sempre guardare alla possibilità di aumentare il numero dei clienti. Se viene impostata nel modo corretto, con una comunicazione diretta ed efficace, è il modo migliore per ricavare maggiori profitti sul lungo termine. Tra l’altro, lo strumento offerto da Google è molto interessante perché permette di strutturare una campagna rivolta a un target specifico.

I risultati sono molto veloci e facili (anche da monitorare). Sì, se una campagna Adwords sta funzionando, lo saprai nell’immediato. La piattaforma, infatti, mediante report specifici, potrà consentire una completa analisi degli annunci, calcolando il costo dei clic e anche l’eventuale vendita dei prodotti o servizi.

C’è da dire che la campagna andrà indirizzata a un target preciso: si può scegliere di fare marketing local, o di puntare al territorio nazionale (se non addirittura internazionale).

Tieni anche presente che le keywords sono estremamente contese tra competitor, pertanto realizzare un annuncio AdWords da soli non è la soluzione più indicata. C’è infatti bisogno di un supporto esterno, di professionisti che conoscano il meccanismo del motore di ricerca e l’evoluzione del marketing attuale .

Cavalieri Digitali, un supporto prezioso per le campagne SEO, SEM, AdWords

Con i Cavalieri Digitali, puoi creare la tua campagna AdWords ad alto tasso di conversione, ma anche campagne SEO e SEM. Esperti nel settore digital, sapranno come realizzare degli annunci mirati, ma non solo. Potranno darti una panoramica sulle campagne, monitorare le azioni degli utenti, pianificare gli annunci in base ai giorni migliori della settimana.

Con competenza e professionalità, ti daranno modo di affermarti nell’era del web, soprattutto perché offrono anche un servizio di digital branding, da non sottovalutare sul lungo termine, perché è la chiave di volta del successo. Il marchio di un’azienda è il suo segno distintivo, la sua caratteristica principale: è il motivo per cui i consumatori scelgono un brand rispetto a un altro.